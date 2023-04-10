С оккупантами добровольно сотрудничала владелица турагентства, отметили в Службе безопасности Украины.

О подозрении сообщили предпринимательнице из Крыма, которая помогла оккупантам депортировать более 1000 украинских детей.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Отмечается, что в ходе следственных действий задокументированы факты насильственного вывоза оккупантами более 1 тыс. украинских детей из временно оккупированных районов на юге и востоке Украины. Несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября прошлого года под видом "добровольной эвакуации".

Среди пострадавших - сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке выехать из зоны боевых действий.

Видео дня

"Для обеспечения депортации несовершеннолетних российские захватчики привлекли владелицу одного из крымских туристических агентств. Именно она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова. Для этого выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму", - информирует СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Депортация украинских детей россиянами - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 марта, согласно данным Национального информационного бюро, в РФ депортировано 19 тыс. 514 украинских детей. Также известно, что на временно оккупированной территории и в России находятся около 4 тыс. 390 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Лидера россиян и Львова-Белову подозревают в том, что они лично виновны в незаконной депортации украинских детей.

Вас также могут заинтересовать новости: