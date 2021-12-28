Очевидцы предполагают, что мужчина мог поскользнуться.

В Одессе мужчина попал под трамвай и остался без ног.

Как сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", инцидент произошел вчера в 21:10 в районе площади Деревянко.

"Пешеход-мужчина, пересекая обособленный трамвайный путь в неустановленном месте, не удержался на ногах и попал под переднюю тележку вагона трамвайного маршрута №10, направлявшегося к Старосенной площади", - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП мужчина получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

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В социальных сетях очевидцы сообщили, что молодой мужчина, вероятно, поскользнулся.

"Ему отрезало ноги. Кричал (потерпевший – УНИАН) на всю улицу", - пишут очевидцы, подчеркивая, что были шокированы случившимся.

На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники ГСЧС и медики, но какое-то время ничего не могли предпринять, так как ждали специальный кран, необходимый для поднятия трамвая. После того, как спецтехника прибыла и подняла трамвай, мужчину забрала скорая помощь. По словам очевидцев, женщина-водитель трамвая из-за случившегося "была в истерике".

Как сообщал УНИАН, ранее нетрезвая женщина в Одесса протаранила головой трамвай. Она получила травму головы.