Нападение произошло на перегоне Фундуклеевка – Цибулево. Никто из пассажиров не пострадал.

В Одесской области неизвестные блокировали движение пассажирского поезда и разбили в нем окно. Никто из пассажиров не пострадал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Отмечается, что нападение на поезд № 6505 сообщением Знаменка - Шевченко произошел на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.

"Группа неизвестных блокировала движение поезда, разместив на железнодорожных путях резиновые шины и камни. Они также разбили стекло в дверях вагона поезда", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что исключительно благодаря оперативным действиям машиниста поезда, наезд на препятствия удалось избежать.

На место происшествия вызвали полицию. Сейчас правоохранители разбираются в инциденте и разыскивают злоумышленников.

Читайте такжеВ Луцком СИЗО умер мужчина, зарубивший топором дочь с женойВ филиале АО "Укрзализныця" отмечают, что Одесская железная дорога обеспокоена ситуацией.

"Подобные вмешательства препятствуют стабильной работе железной дороги, наносят значительный материальный ущерб, создают крайне опасные условия для функционирования железнодорожного транспорта и угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций, что может привести даже к человеческим жертвам", - заявили в филиале.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе турист на пляже не хотел платить за шезлонг и проломил череп продавцу.

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Автор: Лариса Козовая