Потерпевший выжил, а двое подозреваемых уже задержаны.

В Подольском районе Одесской области двое злоумышленников ворвались в дом мужчины, забрали у него 100 кг шиповника и ударили топором по голове.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что преступление совершено на территории Слободской общины.

"59-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружил сосед. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа и ушибом мозга мужчину госпитализировали в местную больницу", – сообщили в главке.

Односельчане потерпевшего рассказали правоохранителям о двух подозрительных гражданах, которые выходили из его дома. По описанию полицейские установили и задержали злоумышленников. Они оказались ранее судимыми за имущественные преступления жителями соседнего села 40 и 28 лет.

Потерпевший, придя в себя, опознал в задержанных тех, кто на него напал. По его словам, эти злоумышленники ворвались в его дом и, угрожая топором, потребовали деньги. После того, как хозяин отдал 4,5 тыс. грн, они ударили его топором по голове, от чего тот потерял сознание. Правонарушители забрали из дома мобильный телефон, более 100 кг шиповника и скрылись.

Фигурантам сообщили о подозрении в разбойном нападении (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сообщники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области иностранец прострелил мужчине ногу через громкий лай собаки.