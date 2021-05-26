В Одесской области мужчина избил свою беременную жену, у которой из-за этого произошел выкидыш.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в одном из сел Ивановской ОТГ.
Отмечается, что 42-летний местный житель во время ссоры сильно избил свою сожительницу, которая была на 4-м месяце беременности. В частности, злоумышленник ударил женщину ногой в живот и голову, после чего у нее случился выкидыш.
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Потерпевшая обратилась за помощью в больницу и полицию.
Открыто производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются доказательства вины фигуранта.
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