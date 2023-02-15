Ребенок доставлен в больницу.

В Одесской области 15-летняя девочка получила ранениев результате взрыва в ее руках неизвестного предмета.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. "Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования 15-летней жительницы города Балта. Предварительно установлено, что у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и Подольского районного управления полиции. Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех обстоятельств.

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Девочку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.

Взрывы в жилых домах

В сентябре 2022 года в Киевской области в частном доме взорвался газ. В результате инцидента травмы получили две женщины 1973 и 1994 года рождения. Также травмировался семимесячный ребенок. Взрыв был такой силы, что разрушил две стены в доме.

А 28 декабря стало известно, что в столичной многоэтажке взорвался газовый баллончик. Было установлено, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения.

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