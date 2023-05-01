Схему присвоения имущества он организовал вместе с женой. Также пара завладела участками сельхозназначения общей площадью 271 га.

В Одесской области депутат облсовета и его жена подозреваются в присвоении базы отдыха "Укрпочты", которая расположена в курортном заливе.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, задержан депутат областного совета, организовавший "семейный бизнес" на незаконном захвате курортной недвижимости и сельхозземель.

По данным следствия, депутат разработал схему обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которые прямо или косвенно были собственностью государства и территориальных общин.

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К соответствующему "бизнес-плану" чиновник привлек свою жену и подбирал соучастников из круга близких и доверенных лиц. Так, сообщники подыскивали объекты недвижимости в виде баз отдыха в курортных районах области и "свободные" земельные участки сельскохозяйственного назначения. В частности, в пределах громад Раздельнянского района.

"Затем, на основании сфальсифицированной документации, злоумышленники регистрировали право собственности за подконтрольными лицами в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом в течение 2019-2023 годов злоумышленники завладели 78 земельными участками сельхозназначения общей площадью 271 га и базой отдыха "Укрпочты", которая расположена на берегу моря в Затоке. Государству и общине нанесен ущерб почти на 24 млн грн.

Депутату избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн 588 тысяч грн. Его жене - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 8 млн грн. Другие соучастники преступления сейчас также находятся под стражей.

Как уточнили в прокуратуре, депутату Одесского областного совета VII и VIII созывов и его жене-соорганизатору сообщено о подозрении по фактам фальсификации документов и мошенничества (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как уточнили в СБУ в Одесской области, злоумышленники подделали документы на право собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц.

По данным полиции, сделку организовала 41-летняя жительница Одессы, которая длительное время работала в области права на одном из предприятий. Земельный участок, на котором расположена база отдыха, на момент совершения преступления находился в коммунальной собственности Каролино-Бугазской территориальной общины.

Как уточнили УНИАН, в правоохранительных органах речь идет о депутате Одесского областного совета от "Европейской солидарности" Николае Деревянко и его жене. База отдыха называется "Связист".

Скандалы в Одессе - на коррупции поймали главу военкомата

Напомним, что накануне одесситов шокировал еще один громкий скандал, связанный с незаконным обогащением главы военкомата. Его отстранили от обязанностей до выяснения обстоятельств дела.

Его обвинили в поездках за границу во время войны. Также он владеет дорогой машиной, на которую мог заработать нечестным путем. Соответствующие обвинениям ему выдвинул экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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