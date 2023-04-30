Экс-нардеп обвиняет Одесского военкома в "турне" за границу и пользовании дорогой машиной.

В Одессе отстранили от обязанностей главы военкомата из-за возможного незаконного обогащения.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Отмечается, что появились обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как отмечается, это вредит высокому уровню доверия к Вооруженным Силам Украины и дискредитирует очень важный сейчас процесс мобилизации.

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"Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных (о коррупции военного – УНИАН). Со своей стороны, командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур. Должностное лицо отстранено в настоящее время от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В командовании просят всех дождаться результатов проверки и обнародования информации компетентными органами.

"В случае ее подтверждения не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины", - акцентируется в заявлении.

Как стало известно УНИАН, речь идет об одесском военкоме Евгении Борисове, которого на днях экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил в коррупции. В частности, Мосийчук в соцсетях заявил, что тот якобы во время войны ездил за границу, пользуется дорогой машиной, которую ввез под видом гуманитарной помощи, и тому подобное.

Ситуация с военкоматами

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектования на линию фронта.

Это произошло на фоне скандала - недавно в Сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избили военкомы. Сначала пострадавшего ударили по лицу, а затем ногами в живот.

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