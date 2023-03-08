Им оказался 20-летний мужчина, работающий в охранной фирме.

В Одессе задержали псевдопатрульного, который испортил товар продавца воздушных шариков.

Как сообщили в пресс-службе Управление патрульной полиции в Одесской области, 7 марта в соцсетях появилось видео, где неизвестные мужчины цепляются к парню, который продавал воздушные шарики, и портят весь его товар.

"На видео четко видно, что лица одеты в черную тактическую одежду с использованием символики патрульной полиции Одесской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, сегодня один из злоумышленников был задержан. Им оказался 20-летний мужчина, работающий в охранной фирме.

На него составлены соответствующие административные материалы по ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаки принадлежности к Национальной полиции Украины).

Относительно других его неправомерных действий ведется дополнительная проверка.

Вчера несколько местных Telegram-каналов обнародовали видео, снятое в центре Одессы – возле рынка "Привоз". На нем несколько молодых мужчин подходят к парням, которые продают воздушные шары, украшенные светодиодами. Злоумышленники, одетые в очень похожую на полицейскую форму, переворачивают емкости с шариками и острым предметом прокалывают их. Таким образом, они портят весь товар.

Пользователи соцсетей утверждают, что злоумышленники требовали у продавцов деньги и проткнули шарики из-за отказа платить. Только в одной емкости было более десяти единиц товара.

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