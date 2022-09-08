Правоохранители несколько дней искали злоумышленника.

В Одессе задержали мужчину, который в маршрутке нанес пассажиру тяжкого ножевого ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что 30 августа во время поездки в маршрутном автобусе правонарушитель ударил ножом пассажира, когда между ними возникла стычка. Пострадавший тогда вышел из транспорта, его госпитализировали с ранением брюшной полости. Подозреваемый поехал дальше.

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Злоумышленника через несколько дней задержали по месту жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Одессе в маршрутке №168 во время движения по улице Старопортофранковской между двумя незнакомыми мужчинами произошел конфликт. Один из мужчин нанес оппоненту тяжкого ножевого ранения.

Правоохранители призвали граждан, владеющих информацией о месте пребывания злоумышленника, сообщить в полицию.

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