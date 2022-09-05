Шумная вечеринка вызвала возмущение людей.

В Одессе ночной клуб после скандала из-за шумной вечеринки передаст средства на ВСУ и гуманитарные нужды.

Как сообщил спикер начальника Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук, определенный резонанс в украинском обществе вызвало событие и поведение персонала и посетителей одного из центров отдыха в Одессе – клубе-отеле "М-1".

"Сразу отмечу, нарушать комендантский час и правила работы данных заведений не позволено никому... С радостью хочу сообщить, что персонал клуба и посетители поняли, что они нарушили эти правила и поэтому приносят свои извинения и единодушно решили предоставить соответствующую финансовую помощь подразделениям ВСУ", - сказал Братчук.

Видео дня

4 сентября в соцсети появились видео с тусовки в известном клубе М1 Club, расположенном в курортной зоне. На видео – очень много людей веселились под громкую музыку. Пользователи соцсетей осудили это, и писали, что сейчас "идет война и гибнут люди, а здесь танцы и веселье".

Сегодня администрация клуба заявила, что вчера "состоялся благотворительный ивент Svitlo of Ukraine от организаторов SVET, который проходил в рамках европейского тура в поддержку Украины". Отмечается, что собравшаяся сумма будет передана на гуманитарную помощь и на эвакуацию людей с оккупированных территорий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Австралии закрасили мурал с изображением воина ВСУ и оккупанта, который рассердил украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: