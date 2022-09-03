У россиян появилась новая выдумка о сборе США возбудителей холеры и сибирской язвы.

Российские оккупанты распространяют фейк о вывозе из Одессы емкостей с возбудителями особо опасных заболеваний.

Как сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг забрасывает новые фейки.

"Сейчас враг снова забрасывает фейк о якобы бактериологическом оружии из Одессы. И снова привязывает это к Соединенным Штатам Америки...", - сказал Братчук.

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Он добавил, что оккупантам больше ничего не остается, как выдумывать какие-то небылицы, потому что реальных побед у них нет.

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщает, что якобы одной из приоритетных задач украинских лабораторий является сбор и отправка в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии. Оккупанты утверждают, что в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова (Одесса) хранились сотни емкостей с возбудителем сибирской язвы и холеры, которые якобы вывезены в США. При этом в РФ ссылаются на некоего мифического сотрудника одесского института. Также в контексте с этим нагнетается ситуация вокруг выдуманной биологической опасности для ряда стран.

Как сообщал УНИАН, ранее в России заявили, что США разработали дрона, которым будут транспортировать "зараженных насекомых".

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