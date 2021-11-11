Вечером на стадионе должен состояться футбольный матч Украина-Болгария.

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" из-за короткого замыкания произошел пожар.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, к спасателям поступила информация о пожаре на стадионе, расположенном в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

"Как выяснилось, произошло короткое замыкание в офисном кулере. В результате загорелось имущество на площади 2 кв. м. Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей до прибытия подразделений ГСЧС", - рассказали в главке.

Отмечается, что масштабного пожара удалось избежать, благодаря наличию на стадионе огнетушителей и умению людей ими пользоваться.

Читайте такжеУкраина-Болгария: где смотреть товарищеский матчВ то же время в городе началась паника, поскольку клубы дыма виднелись издалека, и к стадиону промчалось несколько пожарных машин. В социальных сетях люди выразили опасения, что из-за пожара может быть сорван запланированный на вечер товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии по футболу. Ожидается около 11 тысяч зрителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевском районе Одессы коммунальщики вывезли из квартиры психически больной женщины три самосвала мусора. Люди рассказали, что в квартире №6 психически нездоровая женщина складирует тонны мусора (старые вещи и прочее), который собирает на улице. В результате проживание во всем доме стало невыносимым из-за запаха и насекомых. В квартире также проживает 86-летняя мать и брат вышеназванной горожанки. Кроме того, там находилась стая собак, которых, как правило, не выгуливали, и они испражнялись прямо в помещении.

Автор: Лариса Козовая