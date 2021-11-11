В куче бытовых отходов нашли больную мать одесситки, приносившей их в дом с улицы.

В Киевском районе Одессы коммунальщики вывезли из квартиры психический больной женщины три самосвала мусора.

Как сообщили журналистам в коммунальном предприятии "ЖКС "Вузовский", в КП пожаловались жильцы многоэтажного дома на улице Героев Пограничников, 1.

Люди рассказали, что в квартире №6 психически нездоровая женщина складирует тонны мусора (старые вещи и прочее), который собирает на улице. В результате, проживание во всем доме стало невыносимым из-за запаха, расплодившихся насекомых и т. д. В квартире также проживает 86-летняя мать и брат вышеназванной горожанки. Кроме того, там находилась стая собак, которых, как правило, не выгуливали, и они испражнялись прямо в помещении.

Отмечается, что ситуация полностью вышла из-под контроля, когда дверь в упомянутую квартиру на 2-м этаже уже не открывалась, и хозяйка попадала домой с помощью лестницы через балкон. Коммунальщики неоднократно пытались мирно урегулировать ситуацию и помочь жильцам с уборкой, но те реагировали агрессивно и на контакт не шли.

Недавно была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Киевской районной администрации, Нацполиции, а также коммунального учреждения "Центр экологической безопасности" и других подразделений мэрии.

"Совместными усилиями мы приступили к очистке квартиры. В результате хозяйка госпитализирована для психиатрического обследования в связи с неадекватным и опасным поведением, а ее прикованная к постели мама пройдет обследование в одной из городских больниц", - рассказали в "Вузовском".

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Как уточнили в мэрии, 86-летнюю женщину нашли в завалах мусора, она не может ходить (у нее травма ноги), а ее неадекватная дочь не могла пояснить, что случилось. Пенсионерка истощена, но в больницу ехать не хотела – пыталась сопротивляться, звала на помощь. Также отказывалась покидать квартиру дочь. В результате, обеих госпитализировали принудительно.

"В квартире остался брат хозяйки, который, надеемся, будет способствовать уборке. Только за день из квартиры вывезены три полных мусора грузовика… Это - очень сложная и неприятная работа для нас. И завтра она продолжится, ведь в квартире еще много хлама", - рассказали чиновники.

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева на территории жилого массива Оболонь в одном из жилых домов сфотографировали очень захламленный балкон.

Автор: Лариса Козовая