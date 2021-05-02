Пожарные уже работают на месте происшествия / скриншот, "Одесса INFO"
В Одессе вечером 1 мая вспыхнул пожар.
Читайте такжеВ Черкасской области мужчина утопил машину из-за ссоры с женой (фото)Очевидцы в соцсетях сообщают, что огонь можно увидеть возле объездной дороги.
В Главном управлении ГСЧС в Одесской области рассказали, что по предварительной информации, горит камыш.
"Горит камыш, поля орошения 1000 м2, работают 2 отделения, 10 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Одесской области", - сообщили спасатели.
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