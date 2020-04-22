В Одессе спасатели ликвидировали возгорание в автосалоне
В Одессе спасатели ликвидировали возгорание в автосалоне Cherry.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 13:45 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании в здании автосалона по улице Инглези.
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На место вызова оперативно прибыли спасатели и установили, что горит перекрытие отдельно стоящего одноэтажного здания автосалона.
В 14:22 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м.
По предварительным данным, в помещении было 4 автомобиля, которые успели выкатить на улицу.
От ГСЧС привлекалось 8 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в Харькове микроавтобус в огне въехал в административное здание.