По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В Одессе спасатели ликвидировали возгорание в автосалоне Cherry.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 13:45 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании в здании автосалона по улице Инглези.

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На место вызова оперативно прибыли спасатели и установили, что горит перекрытие отдельно стоящего одноэтажного здания автосалона.

В 14:22 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м.

По предварительным данным, в помещении было 4 автомобиля, которые успели выкатить на улицу.

От ГСЧС привлекалось 8 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Харькове микроавтобус в огне въехал в административное здание.