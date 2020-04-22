В Харькове горящий микроавтобус въехал в дом (фото)

Огонь от микроавтобуса перекинулся на отделку фасада.

В Харькове микроавтобус в огне въехал в административное здание.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

В среду, 22 апреля, в 02:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел возле административного здания на проспекте Победы, 67 В Харькове. Возгорание возникло в микроавтобусе Volkswagen Transporter, который стоял рядом со зданием. Во время пожара авто сдвинулось с места и въехало в фасад здания. Огонь от микроавтобуса перекинулся на отделку фасада.

На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составляла около 10 кв. м. Пожарники немедленно приступили к тушению. Локализировать пожар удалось в 03:23, ликвидировать – в 03:50. Кроме отделки фасада и внутренних помещений здания, а также самого микроавтобуса, повреждения получил еще и автомобиль Geely, у которого оплавились задние фонари.

По предварительным данным, причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на перекрестке проспекта Ландау и улицы Киргизской произошла авария, в результате которой погибли двое людей.