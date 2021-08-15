По предварительным данным, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров.

В Одесской области на территории частного порта "ТИС" горит склад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в настоящее время открытым пламенем горит отдельно расположенный склад.

Ориентировочная площадь пожара – 1 тыс. кв. м.

На предприятии утверждают, что горит пустое складское помещение.

"В настоящее время для оперативной локализации пожара привлечено необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из села Визирка, городов Южный и Доброслав. Опасности для работников порта и жителей близлежащих сел нет. Ситуация контролируется", - заявляют на предприятии.

Трансинвестсервис (ТИС) – крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. Компания оперирует собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, в акватории порта "Пивденный".

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Автор: Лариса Козовая