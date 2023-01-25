За выполнение заданий от оккупантов он рассчитывал получать до 70 тыс. грн вознаграждения в месяц.

В Одесской области в ходе спецоперации СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который передавал россиянам локации систем ПВО и объектов энергетики.

Как говорится в сообщении СБУ, российский агент собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

"Прежде всего он пытался выявить боевые локации украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того агента интересовали точные локации местных объектов энергетики, - говорится в сообщении.

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Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы. За выполнение заданий он рассчитывал получать от врага до 70 тыс. грн в месяц.

В СБУ отметили, что в дальнейшем оккупанты планировали использовать данные агента для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам. "Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам - своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. По данным следствия, предателем оказался местный житель.",- сообщили в СБУ.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен флеш-носитель с доказательствами подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине постоянно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

Всего с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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