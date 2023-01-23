Фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

В Киеве сотрудники СБУ задержали дельцов, которые "продавали" украинские паспорта гражданам РФ.

Как сообщили в СБУ, Главное управление внутренней безопасности нейтрализовало злоумышленников, которые наладили схему фейкового приобретения гражданства Украины.

"Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта. Для этого обещали клиентам использовать якобы собственные "связи" в правоохранительных органах. Стоимость "услуги" составляла $10 тыс.", - говорится в сообщении.

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Именно за такую сумму участники банды "гарантировали" оформление украинского гражданства для россиянки, которая имеет вид временного проживания на территории нашего государства. Для "убедительности" злоумышленники предъявили гражданке РФ фейковое "служебное удостоверение".

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за "паспорт".

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Раскрытие преступлений в Украине

Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

А 16 января в Днепропетровской области Государственное бюро расследований (ГБР) накрыло схему масштабного хищения продуктов питания для военных ВСУ.

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