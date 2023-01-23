Жительница Херсонской области проведет в тюрьме 5 лет за то, что решила помочь Путину.

В Украине вынесли первый судебный приговор за организацию фейкового "референдума", проведенного Россией в сентябре на оккупированных территориях. Тюремный срок получила коллаборантка из Херсонской области, сообщает СБУ.

В ходе суда было доказано, что жительница Бериславского района в начале полномасштабного вторжения пошла на сотрудничество с россиянами и стала работать в оккупационной администрации. В частности она занималась организацией и проведением незаконного псевдореферендума.

"Злоумышленница формировала так называемые реестры избирателей на территории района, призывала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях", – рассказали в СБУ.

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После освобождения района в октябре коллаборантку задержали сотрудники СБУ, проводившие стабилизационные мероприятия.

На основе собранных доказательств суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Поскольку обвиняемая пошла на сотрудничество со следствием, суд назначил ей всего 5 лет тюрьмы и лишил права работать в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с выборами, в течение 10 лет.

Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины

После поражения в Харьковской области Россия решила срочно провести "референдумы" на тех территориях Украины, которые еще остались под ее контролем. Незаконное голосование проходило с нарушением всех возможных правил, а население пыталось всячески уклониться от участия в нем.

Ни Украина, ни другие государства не признали ни сам "референдум", ни его неправдоподобные результаты.

После этого украинские правоохранители открыли уголовные дела против главных организаторов незаконного голосования.

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