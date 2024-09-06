Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений.

В Одессе на улице неизвестный злоумышленник открыл огонь по человеку, после чего скрылся. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в пятницу, 6 сентября в Киевском районе города.

"Сегодня около девяти часов утра на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Пострадавшего госпитализировали", - рассказали полицейские.

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Говорится, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам очевидцев, стрельба произошла на улице Дмитрия Донского. Пострадавшему, который получил несколько огнестрельных ранений, на вид 30-35 лет.

Стрельба в Одессе с тремя погибшими - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2023 года в Киевском районе Одессы произошла перестрелка, которая привела к человеческим жертвам, среди них - известный спортивный тренер, глава федерации пляжной борьбы Руслан Умаров.

Было установлено, что он открыл стрельбу по иномарке в которой находилась его жена и мужчина, который был, по некоторым данным, ее охранником. Оба получили смертельные огнестрельные ранения, сам спортсмен после содеянного выстрелил себе в голову. Он был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц, где скончался. По некоторым данным, супруги долгое время вместе не проживали, но женщина неоднократно жаловалась в полицию о том, что очень боится мужа, который "угрожает и не дает покоя".

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