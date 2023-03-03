Следователи полиции и Офиса генпрокурора установили данные двух военных преступников.

Сообщено о подозрении еще двум российским военным, которые насиловали женщин и детей во время оккупации Киевской области. Российских палачей не останавливали ни мольбы о помиловании, ни возраст своих жертв – самой младшей было всего 4 года.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчин, которые пытались защитить свои семьи, жестоко избивали и заставляли смотреть на сексуальные издевательства. За один день двое российских солдат успели надругаться над 12 жителями села, трое из которых были несовершеннолетними.

Журналисты нашли личные данные и фото этих российских извергов в социальных сетях. Речь идет о военных РФ возрастом 28 и 31 года 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов ВС РФ.

Видео дня

Один из них, судя по местному некрологу сельского совета, был ликвидирован в апреле 2022 года в Украине, посмертно награжден орденом за мужество. Украинские жертвы их издевательств, согласившиеся давать показания, опознали российских палачей. Их будут судить заочно за нарушение законов и обычаев войны.

Сексуальные преступления армии РФ в Украине

Прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко в октябре 2022 года рассказывала, что в результате сексуального насилия российских оккупантов в Украине пострадали дети, женщины, мужчины и пожилые люди. Их возраст - от 4 до 85 лет.

Ранее в комментарии изданию Sky News 42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом рассказали ужасные истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

Изнасилованная в Буче Киевской области пятью оккупантами и забеременевшая 14-летняя девушка планировала оставить ребенка, рассказывала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко.

Вас также могут заинтересовать новости: