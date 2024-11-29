Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Сегодня, 29 ноября, в Одессе, в районе курортной Аркадии, сгорел один из самых популярных местных ресторанов True Man.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, утром спасатели ликвидировали масштабный пожар, который возник в заведении у Черного моря.

"Из-за значительного ветра была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить. На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания", - рассказали в ведомстве.

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Говорится, что почти 3 часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации пожара, на тушение которого привлекались 51 спасатель и 10 единиц техники.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, вспыхнуло заведение летнего типа, которое сейчас не работало. Из-за порывов ветра огонь мог распространиться на строения соседних заведений.

В социальных сетях очевидцы пишут, что горел известный летний комплекс True Man, который находится на пляже "Аркадия". Также люди предполагают, что место у моря кто-то хочет "отжать" или застроить.

В частности, активист Демьян Ганул в Telegram отметил, что так бывает, "когда на его месте планируется очередная застройка.

"Ждем проект очередного "пространства", - подчеркнул он.

Другой инцидент с клубом True Man

Напомним, в 2021 году в курортной зоне Одессы уже горел популярный ночной клуб True Man Hot Boat. Сообщение о возгорании клуба поступило спасателям 9 ноября примерно в 22:50.

Тогда говорилось, что огонь охватил около 400 кв. м. Тогда клуб расположен в районе пляжа "Дельфин". Рассматривалось 3 версии причины пожара: короткое замыкание электросети, занесение источника зажигания извне неустановленным лицом или группой лиц, и неосторожное обращение с огнем.

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