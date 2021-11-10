Огонь охватил сотни метров.

В курортной зоне Одессы загорелся популярный ночной клуб True Man.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным событиям Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании клуба поступило спасателям 9 ноября примерно в 22:50.

По предварительным данным, огонь охватил около 400 кв. м.

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Известно, что погибших и пострадавших нет.

На месте работают спасатели.

Напомним, ранее на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар. Горело здание, в котором расположена мастерская по росписи икон.

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Автор: Лариса Козовая