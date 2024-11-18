Для перевозки людей власти запустили бесплатные автобусы.

Сегодня в Одессе, из-за российской атаки, которая произошла 17 ноября, значительная часть жителей города все еще остается без света, определенная часть домов без отопления, воды, не работают школы и городской электротранспорт.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, по состоянию на вечер 17 ноября, специалисты еще восстанавливали электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы люди имели воду и тепло в своих домах. Также там, где это возможно, энергетики подключали бытовых клиентов.

"Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирово) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются", - заявили в ДТЭК.

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В мэрии города сообщили, что из-за проблем с электроснабжением в городе 18 ноября не работает городской электротранспорт.

"Ограничение энергоснабжения не позволяет нам запустить электротранспорт на маршруты. Поэтому, кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута выйдут большие автобусы, которые Одесса получила от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Бесплатные автобусы курсируют из двух "спальных" районов города - Киевского и Пересыпского.

В частности, два автобуса будут перевозить пассажиров от улицы 28-й бригады (бывшая Паустовского) до Пересыпских мостов. Еще два автобуса будут курсировать от улицы Архитекторской до железнодорожного вокзала.

Утренние рейсы: отправление в 7:00 с конечных остановок на Архитекторской и 28-й бригады, интервал - 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса. Вечерний пик: начало движения в 15:00 с конечных остановок. Запланировано по два оборотных рейса.

В мэрии уверяют, что при необходимости количество рейсов может быть увеличено

Как сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС в Одессе школы и садики уходят на два выходных дня. В них будут работать дежурные группы для тех детей, родители которых не могут оставить их дома.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что из семи районов области частично без электроснабжения остаются два - Подольский и Одесский.

По его словам, в Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты "пункты несокрушимости", как утверждает Кипер, всего в регионе их 674.

Он добавил, что отопление восстановлено частично.

"Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой", - сообщил чиновник.

Обстрел Одессы 17 ноября - подробности

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, в воздушном пространстве страны находилось почти полторы сотни вражеских ракет. Из-за попадания, в частности в Одессе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением и отоплением. В результате российской атаки пострадала энергетическая инфраструктура региона, погибли двое энергетиков, ранения получил 17-летний парень. Вспыхнули пожары в 3 частных жилых домах, еще 4 дома подверглись разрушениям.

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