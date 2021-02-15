В Одессе объявлено подозрение мужчине, который напал на съемочную группу местного телеканала.
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Как сообщили в пресс-службе под процессуальным руководством ведомства сообщено о подозрении 22-летнему местному жителю.
Мужчина подозревается в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что в начале февраля на территории рынка «Северный» между мужчиной и журналистами возник конфликт во время съемок видеосюжета о несанкционированной торговле подакцизными контрафактными товарами.
«Подозреваемый, используя грубую брань, влиял на журналистов с целью воспрепятствовать исполнению ими своих профессиональных обязанностей, требовал остановить видеосъемку, после чего выбил из рук оператора видеокамеру, остановив видеосъемку», - рассказали в пресс-службе.
Как стало известно УНИАН, нападение было совершено на съемочную группу проекта "Нормально" телеканала "7-й канал". В группе были водитель Виктор Надюк и оператор Игорь Гвоздев. Журналисты проводили расследование о продаже контрафактных сигарет.
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