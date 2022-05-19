Злоумышленник несколько недель выносил из дома холодильники, стиральные машины, компьютерную и кухонную технику.

В Одессе мужчина восемь раз обворовывал дом родственников, уехавших из города из-за войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что правоохранители разоблачили 32-летнего горожанина, который восемь раз обворовывал дом своих родных.

"Злоумышленник повадился в квартиру семьи, когда узнал, что она из-за войны переехала в более безопасное место. Повредив окно в доме, мужчина за несколько недель вынес оттуда холодильники, стиральные машины, компьютерную и кухонную технику на десятки тысяч гривень", - сообщили в главке.

Чужое имущество злоумышленник распродал. Разоблачили его оперативники, когда потерпевшие вернулись домой и заявили о преступлении. Правоохранители разыскали покупателей краденого и изъяли у них значительную часть вещественных доказательств.

По всем фактам краж, совершенных в условиях военного положения, фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее УНИАН рассказывал, как в Харькове женщину ограбили прямо в укрытии. В подвале дома, где женщина скрывалась от обстрелов, мужчина украл у нее сумку со значительной суммой долларов и гривень.

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