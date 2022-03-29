Из-за обстрела многое жилье не подлежит восстановлению, его придется отстраивать заново после завершения войны в Украине.

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию и начала бомбить города. Несмотря на заявления о том, что здесь якобы идет "спецоперация", оккупанты бомбят мирных жителей и их дома. От обстрелов пострадало жилье некоторых известных украинских личностей.

Илона Гвоздева

Пострадали от обстрелов оккупантов апартаменты хореографа Илоны Гвоздевой. Обошлось без пострадавших, поскольку практически сразу после начала полномасштабных боевых действий звезда с семьей улетела за границу.

Тем не менее танцовщица отметила, что разрушения достаточно серьезные - дом придется отстраивать с фундамента.

Игорь Кондратюк

Дом Кондратюка под Киевом обстреляли прямо в день его рождения - 14 марта. На своей Facebook-странице шоумен поделился ужасными фотографиями того, как выглядит его семейное гнездо после обстрела. Тем не менее, к счастью, никто не пострадал.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистів. Русские - д***мо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом. Горите в аду, имперские бесславные безмозглые подонки! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!",- заявил Кондратюк, публикуя снимки своего разбитого дома.

Валерий Харчишин

"Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина.

Вчера (26 марта, - ред) он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет их Украины", - написал фронтмен группы "Друга ріка" на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что дом разрушен, никто из семьи артиста не пострадал - к счастью, на момент обстрела российскими оккупантами мирного поселка, никого не было дома. Харчишин вывез свою семью в первые дни начала полномасштабного вторжения.

Юрий Фалеса

В дом украинского продюсера в Киеве также прилетел вражеский снаряд. Здание выгорело полностью, ремонту не подлежит. Обстрел случился в ночь с 16 на 17 марта.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!", - написал Фалеса у себя в Facebook-блоге.

Напомним, шеф-повар Эктор Хименес-Браво после 12 лет жизни в Украине объяснил, почему РФ проиграет войну.

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