Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку, где были все сбережения женщины - 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривень.

В Харькове арестовали мужчину, который в подвале дома, где женщина скрывалась от обстрелов, украл у нее сумку со значительной суммой долларов и гривень.

Об этом в Facebook сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где пряталась от обстрелов потерпевшая, неизвестный похитил сумку с деньгами.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что совершил кражу 24-летний житель города Харькова. Отмечается, что правонарушитель проник в подвал и забрал сумку, где были все сбережения женщины - 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривень. Полиция вернула деньги владелице.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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