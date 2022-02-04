По некоторым данным, мальчик жил на улице, а его мать имеет психические заболевания.

В Одессе мальчик из-за обморожения остался без обеих ног. 16-летний подросток, как сообщают волонтеры, ушел из дома и жил на улице.

Об этом в Facebook сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Она собирает средства для оказания помощи мальчику. Сейчас он нуждается в серьезной медицинской помощи. У ребенка гангрена.

"Нашему новому подопечному всего 16 лет... Несколько дней назад мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обеих ног. Как это произошло, до сих пор сказать сложно, на контакт особенно ребенок пока не идет. Вроде бы он ушел из дома еще когда были морозы. Где находился и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже не известно. Есть мама, но с психическим заболеванием", - написала Ножевникова.

Она отметила, что 1 февраля подростку ампутировали одну ногу, а сегодня, 4 февраля, вторую.

Читайте такжеВ Одесской области в декабре от холода умерли 17 бездомных - волонтерВолонтеры фонда "Корпорация монстров" собирают средства для мальчика. После первой операции для него закупили медикаментов на 11 тыс. грн, сейчас необходим перевязочный материал на 3-5 тыс. грн. В перспективе, вероятно, понадобятся еще большие суммы на лекарства. Волонтеры планируют в будущем оказать мальчику помощь в подборе и приобретении протезов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Донецкой области отчим заставлял ходить и до смерти забил 3-летнего сына с инвалидностью.

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