Злоумышленник, пообещав ребенку купить игрушку, выманил его в безлюдное место.

В Одессе за развращение шестилетней девочки задержан мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в Суворовском районе города.

Мужчина заметил девочку у входа в магазин, где она вместе с восьмилетним братом ждала мать.

"Пообещав купить ребенку игрушку, злоумышленник заманил ее в безлюдное место и совершил в отношении нее действия развратного характера. Об этом ребенок рассказал матери, когда та разыскала ее неподалеку от места преступления", - сказано в сообщении.

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В течение часа правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его в центре города.

Свою причастность к преступлению мужчина не отрицал. За развращение малолетней ему грозит до восьми лет лишения свободы.

32-летнему злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст.156 Уголовного кодекса Украины и поместили его под стражу.

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Автор: Лариса Козовая