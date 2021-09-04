Евгений Гончаренко обратился к хейтерам.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко вышел на подиум в рамках Ukrainian Fashion Week.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Сегодня 17-й день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", – отметил он.

"Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Предстоит еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", – добавил танцор.

Избиение Евгения Гончаренко

Читайте такжеИзбитый танцор Дорофеевой рассказал правду о своей сексуальной ориентации1 августа во время конфликта 28-летний майор УГО ударил 22-летнего участника шоу-балета в голову. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали.

Работника УГО взяли под стражу, уволили и арестовали.

16 августа Евгений вышел из комы на 16 день после избиения.

Автор: Катерина Шварц