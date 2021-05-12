Несговорчивым сотрудникам злоумышленник грозил увольнением.

В Одессе разоблачен директор детской спортивной школы, принуждавший подчиненных ежемесячно собирать с родителей учеников деньги на ее «нужды».

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Отмечается, что он заставлял своих подчиненных писать заявления об увольнении с работы без указания даты, а затем, угрожая, что даст ему ход, требовал ежемесячно собирать с родителей учеников средства «на нужды школы». Суммы поборов колебались от 8 до 16 тыс. грн.

Действия фигуранта задокументированы в процессуальном порядке. На этой неделе во время санкционированного обыска в его кабинете полицейские изъяли оригиналы заявлений об увольнении подчиненных и другие вещественные доказательства.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая