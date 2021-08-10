На видео с места событий можно видеть, как пострадавшей оказывают помощь.

На пляже в одесском микрорайоне Лузановка едва не утонул ребенок.

Как сообщает местный Telegram-канал "ХО", инцидент произошел вечером 8 августа. Восьмилетнюю девочку вытащили из воды без сознания и откачивали около 15 минут. В итоге все закончилось благополучно, ребенок жив.

На видео с места событий можно видеть, как пострадавшей оказывают помощь.

Ранее в популярном среди украинцев Бердянске едва не погиб купавшийся мальчик - он ушел под воду и не всплывал. Ребенка спас отец.

Инцидент произошел около 17:10 8 августа. Отдыхая на одном из городских пляжей, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из его поля зрения.

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В тот же день в Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул ребёнок. Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безуспешно. На место происшествия прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи, однако спасти мальчика медикам не удалось.

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Автор: Дмитрий Захаров