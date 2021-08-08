Мальчик утонул в бассейне.

В Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул ребёнок. Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безуспешно.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на представителей заведения.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа. На место происшествия прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи, однако спасти мальчика медикам не удалось.

По предварительным данным, ребенок утонул в большом бассейне развлекательного комплекса Happy Day.

Читайте такжеВ Киеве мужчина утонул в ДнепреСвидетели происшествия и прибывшие врачи пытались оказать ему помощь.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным издания "Наше місто", мальчику было 9 лет. Он приехал в аквапарк вместе с матерью.

"Мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Со слов работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали медицинский персонал", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская