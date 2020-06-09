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Во Львове ребенок утонул во время купания в ванне

17:18, 09 июня 2020
Происшествия
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9-летний мальчик утонул во время купания в ванне / smashinghub.com

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Как отмечается, 9 июня в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Крипякевича во Львове погиб ребенок.

Как предварительно установили правоохранители, 9-летний мальчик утонул во время купания в ванне.

По факту следователи открыли уголовное производство по п.2. ч.2. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Тело мальчика направлено на экспертизу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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