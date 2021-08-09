Когда девятилетнего мальчика достали из воды, он уже не дышал.

В популярном среди украинцев Бердянске едва не погиб купавшийся мальчик - он ушел под воду и не всплывал. Ребенка спас отец.

О случившемся сообщили в пресс-службе управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Инцидент произошел около 17:10 8 августа. Отдыхая на одном из городских пляжей, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из его поля зрения.

Читайте такжеБердянск по цене Сейшел: как выглядит номер за 20 тысяч гривень в сутки"Отец сразу заметил исчезновения ребенка и начал искать сына и нашел его под водой. Вытащив ребенка, мужчина передал 9-летнего мальчика врачам скорой", — рассказали в ГСЧС, уточнив, что спасателей при этом не привлекали.

На данный момент ребенка госпитализировали.

Отмечается, что мальчик приехал на отдых с родителями из города Павлоград в Днепропетровской области.

Как уже сообщалось, природа подготовила этим летом немало проблем отдыхающим в Бердянске - это и затопление пляжей, и навала медуз, комаров и водорослей. Кроме того, купаться в Бердянске вообще запрещали из-за значительного ухудшения качества воды Азовского моря.

Автор: Станислав Кожемякин