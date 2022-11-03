Юноша, который последние полгода проживает в Одессе, создал на одном из популярных вебресурсов множество объявлений о продаже различных товаров и курьерских услуг.

В Одессе разоблачили 19-летнего киевлянина, который продал через Интернет несуществующие товары.

"Молодой человек, который последние пол года проживает в Одессе, создал на одном из популярных вебресурсов множество объявлений о продаже различных товаров и курьерских услуг. Общался с потенциальными клиентами, просил у них предоплату и отправлял им реквизиты банковской карты для оплаты денег... Когда люди высылали злоумышленнику деньги, он прекращал с ними связь", - сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Во время следствия правоохранители установили, что один из таких потерпевших – 18-летний одессит. Он заказал доставку продуктов, перечислил на счет "поставщика" 3 тыс. грн, но, не дождавшись услуги, обратился в полицию.

Видео дня

Правоохранители провели по месту жительства злоумышленника обыск, изъяли ноутбук, флеш-накопитель, мобильные телефоны и банковские карты.

"Выяснено, что киевлянин обманул не один десяток людей. Других потерпевших правоохранители сейчас устанавливают и просят граждан, пострадавших от противоправных действий злоумышленника, обратиться с соответствующим заявлением в полицию", - сообщили в управлении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, санкцией статьи предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Инциденты в Одесской области

Как уже сообщал УНИАН, недавно в Одессе разоблачили трех злоумышленниц, которые втягивали женщин в занятия проституцией. Каждая "работница" приносила доход в 30-40 тыс. грн в день, из которых получала 40%. Также Полиция выяснила, что двое арестантов незаконно получали выплаты для переселенцев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривен.

В начале октября стало известно, что житель Одесской области попытался сделать бизнес на уклонистах. Кроме этого, недавно мэр Одесской области провоцировал драку с сотрудниками СБУ во время обыска в его кабинете.

Вас также могут заинтересовать новости: