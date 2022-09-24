Каждая "работница" приносила доход в 30-40 тыс. грн в день, из которых получала 40%.

В Одессе разоблачили трех злоумышленниц, которые в условиях военного положения втягивали женщин в занятия проституцией и удерживали места разврата.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Установлено, что трое местных гражданок в возрасте 31-го и 32-х лет в условиях военного положения наладили деятельность в сфере предоставления услуг интимного характера за денежное вознаграждение, к которой привлекали малообеспеченных женщин", - говорится в сообщении.

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Как уточнили УНИАН в управлении, каждая "работница" приносила доход в 30-40 тыс. грн в день, из которых получала от компаньонок 40%. Бизнес правонарушительницы тщательно конспирировали, постоянно меняя адреса, по которым женщин сводили с клиентами для оказания им интимных услуг.

При силовой поддержке батальона полиции особого назначения были проведены обыски в семи квартирах, которые арендовали сообщницы. В качестве вещественных доказательств их противоправной деятельности полицейские изъяли документы и черновые записи, флэш-носители информации, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты украинских и иностранных операторов, банковские карты и денежные средства в сумме 7 тыс. 600 долл. и 30 тыс. 700 грн.

Фигуранткам сообщили о подозрении в вовлечении людей в занятие проституцией по предварительному сговору (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины), а также содержании мест разврата и сводничестве для разврата (ч. 1 ст. 302 УК).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе мужчина до смерти избил свою сожительницу, потому что та "поздно пришла домой".

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