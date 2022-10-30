По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами.

В Одессе спасли двухдневного младенца, которого мать родила в катакомбах. Малыш находился в ужасных условиях.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

"Вместе с полицией спасли 2-дневного от рождения мальчика. Полиция совершала пеший рейд. По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша она родила прямо в катакомбах", - сообщила она.

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По словам Никандровой, сейчас младенец в безопасности, потому что специалисты очень быстро отреагировали на оперативное сообщение.

Инциденты в Одесской области

Как уже сообщал УНИАН, недавно в Одессе разоблачили трех злоумышленниц, которые втягивали женщин в занятия проституцией. Каждая "работница" приносила доход в 30-40 тыс. грн в день, из которых получала 40%. Также полиция выяснила, что двое арестантов незаконно получали выплаты для переселенцев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривен.

В начале октября стало известно, что житель Одесской области попытался сделать бизнес на ухилянтах. Кроме этого, недавно мэр Одесской области провоцировал драку с сотрудниками СБУ во время обыска в его кабинете.

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