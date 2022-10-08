С каждого уклониста фигурант брал по 2,1 тыс. долл.

В Одесской области задержали злоумышленника, который организовывал незаконный выезд военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 28-летний житель Беляевской громады организовал схему нелегальной переправки граждан призывного возраста через госграницу в Республику Молдова.

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Было установлено, что с каждого уклониста фигурант брал по 2,1 тыс. долл.

Правонарушителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленника задержали в Одесском районе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастными к данному правонарушению. Продолжается следствие.

Война в Украине и предатели:

27 июля 2022 года стало известно о том, что российские пропагандисты подготовили специализированное издание для сторонников "русского мира" в Украине, которое назвали "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".

В издании даны детальные советы по саботажу работы практически во всех социально значимых направлениях: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и тому подобное.

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