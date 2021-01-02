На одной из центральных станций метро Киева один из пассажиров пытался прорваться к поездам, ломая турникет.
Соответствующее видео появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
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Скорее всего, причиной такого поведения разъяренного мужчины, который также приспустил маску, стала неработающая система оплаты проезда. Это повлекло большое скопление пассажиров на станции без соблюдения социальной дистанции. Вероятно, это именно те пассажиры, которые ранее в субботу заполонили центр Киева и все его новогодние локации.
Для "убедительности" мужчина применил нецензурную лексику.
"Неадекваты добрались до центра Киева", - описал происходящее автор публикации.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
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