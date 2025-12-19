В последние дни на Земле была слабая магнитная буря, однако сегодня она должна прекратиться.

В последние дни на Земле наблюдалась слабая магнитная буря и сегодня, 19 декабря, она уже должна закончиться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра все еще остается повышенной из-за влияния корональной дыры.

Ожидается, что сегодня в течение суток возможны периоды активных геомагнитных условий. Также есть небольшая вероятность отдельных периодов штормоов уровня G1.

Ожидается, что скорость солнечного ветра снизится уже к концу сегодняшнего дня и в течение 20 и 21 декабря геомагнитные условия должны вернуться к спокойному состоянию.

О том, что мганитной бури в ближайшее время не озжидается, свидетельствуют также данные meteoagent. Сегодня Kp-индекс ожидается на уровне 3, а магнитная буря начинается с 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся солнечные вспышки и выбросы корональной массы, когда в сторону нашей планеты устремляются потоки заряженных частиц.

Классифицируют магнитные бури по уровню их интенсивности. Для этого используется планетарный индекс Kp, который показывает степень возмущения магнитного поля по шкале от 0 до 9. Значения до 3 считаются спокойными, 4 указывают на незначительные возмущения, а начиная с 5 говорят о магнитной буре.

