В Мелитополе массово вводится военная цензура.

Оккупанты в Мелитополе объявили каникулы и вывозят украинских детей в разные регионы России.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, сегодня рашисты совершают настоящий террор на территории Мелитополя, начиная с того, что издеваются над нашими детьми: со вчерашнего дня в Мелитополе рашисты объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ. Такую практику они уже применили на других захваченных территориях, например, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и на сегодня не вернули их, а лишь пришли к родителям за зимними вещами", - сказал Федоров.

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По его словам, в городе массово вводится военная цензура: если ранее оккупанты ограничили пользование украинским интернетом, мобильной связью, телевидением и радиовещанием, то сейчас уже запрещают пользоваться украинскими пабликами и каналами в мессенджерах в мобильных телефонах.

"Они просто останавливают людей на улицах и если находят украинский контент, то выписывают штраф, если это будет повторно, то будут забирать на профилактические беседы или в плен в комендатуру или свои военные части", - рассказал мэр.

Федоров отметил, что оперативная ситуация в городе только ухудшается, поскольку рашисты определили временно оккупированный Мелитополь как свой административный и логистический центр.

"Со вчерашнего дня мы видим, что на одном из захваченных предприятий они изготавливают бетонные доты и делают это именно для того, чтобы "защищать" наш город, который они захватили 8 месяцев назад. Значимость Мелитополя для оккупантов сегодня больше и из-за того, что именно из пригорода Мелитопольского района ведется тотальный обстрел Запорожья", - сказал мэр Мелитополя.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Ранее Федоров информировал, что на оккупированных территориях Украины российские представители запретили жителям переводить часы на зимнее время.

Российские оккупанты официально ввели военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В середине сентября мэр Мелитополя сообщил, что из города уехало более половины жителей.