В конечном итоге финансирование Киева обеспечено, но не так, как хотело большинство ЕС.

Правительства европейских стран не смогли достичь соглашения о передаче замороженных российских активов Украине по рехзультатам саммита в Брюсселе, что стало серьезным ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

Вместо этого странам пришлось согласовать экстренный резервный план, основанный на совместном долге ЕС, который в течение нескольких недель продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и который считался маловероятным до последних часов перед заключением соглашения. В качестве еще одного удара по единству ЕС, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — не примут в нем участия.

"В конечном итоге, после сегодняшнего дня наша поддержка Украины гарантирована", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, после завершения саммита.

Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, за которое Германия и ЕК выступали в преддверии этого саммита.

"Конечно, некоторым это не понравилось… они хотят наказать [президента России Владимира] Путина, забрав его деньги", — сказал Де Вевер, имея в виду первоначальный план использования российских активов. – "Но "политика — это не эмоциональная работа, и рациональность возобладала".

Лидеры договорились совместно занять 90 миллиардов евро для финансирования кредита Украине на два года. Это будет гарантировано общим бюджетом ЕС. Хотя этот вариант был привлекателен для стран Юга, он не пользовался поддержкой Германии и её североевропейских союзников, которые традиционно выступали против гарантирования облигаций для своих коллег, которые имеют большую задолженность.

В качестве уступки Германии лидеры открыли возможность использования замороженных российских активов для погашения кредита Украине. Но это вопрос, который ещё предстоит решить в будущем.

"Конечно, это не первый вариант, но самое главное — финансирование для Украины обеспечено", — сказал один из представителей правительства ЕС.

"Вы, наверное, знаете мультфильм "Холодное сердце"? Я все еще хочу верить, что в конце концов он оттает и будет счастливый конец", — добавил второй представитель правительства ЕС.

Но "мы ожидали большего", — сказали они.

Финансирование Украины

Утром 19 декабря после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз одобрил решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было принято. Мы пообещали, мы выполнили", - заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит деньги самое позднее во второй половине января.

