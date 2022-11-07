Местных жителей в городе 50-60 тысяч.

Российские оккупанты массово свозят людей в Мелитополь с других временно захваченных территорий. Они заселяют их в пустые дома на территории города и окружающих сел. А в отдельных местах рашисты пытаются выстраивать оборону.

Такой информацией поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Городской глава заявил: "Гражданское население, именно жители Мелитополя: точно более половины, более 50-60% уехали, сейчас остается 50-60 тысяч. Но, с другой стороны, есть огромное количество тех людей, которые приехали в Мелитополь — из Донецкой области, из Херсонской области. И конечно же, гауляйтеры и оккупанты".

По словам мэра, рашисты заселяют целые деревни вблизи города. В каждый населенный пункт приезжают по 200-300 человек, которых размещают в чужих домах. Поэтому людей в Мелитополе и вокруг него хватает, но это не местные жители.

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Отдельно Федоров рассказал, как оккупанты пытаются выстраивать оборону в районе города. Они заставили людей выселиться из Поляновки в другие населенные пункты. Затем в село доставили бетонные плиты, которые вывезли с территории водоканала. Враг пытается соорудить здесь форпост для обороны во время контрнаступления ВСУ.

Ситуация в Мелитополе: последние данные

ВСУ ударили по оккупантам в Мелитополе 3 ноября. Украинские защитники уничтожили личный состав и технику рашистов, а также нарушили их логистику на Запорожском и Херсонском направлениях.

По данным местных СМИ в конце октября в городе прозвучал взрыв возле бизнес-центра так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожья Евгения Балицкого. В результате ранение получил местный коллаборант Анатолий Исаков из числа бывших милиционеров.

Как сообщил Федоров 1 ноября, рашисты начали вывозить детей из Мелитополя в Россию под предлогом "каникул". А старшеклассников в школе учат использовать автоматы.

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