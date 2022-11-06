В школах оккупированного Мелитополя день начинается с обыска.

Российские оккупанты намерены создать в Мелитополе так называемую "юнармию". Школьников учат обращаться с оружием.

Как сообщил в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров, детей готовят в добровольческие батальоны.

"В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы, и это делают для того, чтобы готовить их в какие-то добровольческие батальоны", — рассказал Федоров.

Видео дня

Он добавил, что в техникумах и университетах оккупанты уже начинают создавать формирования, которые называют "юнармия".

"Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов "юнармии". Ни одного лица не показали", — отметил мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе: что известно

Как сообщалось ранее, оккупанты в Мелитополе объявили каникулы в школах и вывозят украинских детей в разные регионы России. Также в городе массово вводится военная цензура.

Кроме того, мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что учителя-коллаборанты из Мелитополя "почувствовали запах жареного и убегают из школ". По его словам, в учебных заведениях у российских оккупантов тотальная нехватка кадров.

В то же время оккупанты продолжают мобилизацию на оккупированных территориях. По состоянию на середину октября уже три тысячи жителей Мелитополя были принудительно мобилизованы в российские "добровольческие" батальоны.

Вас также могут заинтересовать новости: