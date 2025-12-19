Такая процедура не является обязательной, но для части украинцев будет полезной.

Пожизненная пенсия в Украине доступна каждому пожилому украинцу, который по возрасту уже имеет право выйти на заслуженный отдых. Однако получать такие выплаты невозможно без определенного документа - пенсионного удостоверения. Узнайте, как оформить пенсионное удостоверение в электронном виде и кому нужно это сделать.

Как выглядит пенсионное удостоверение в Украине - документ нового образца

В Пенсионном Фонде напомнили о том, что программа электронных пенсионных удостоверений функционирует уже год, и за это время было сформировано 18,5 тысяч экземпляров.

Такой документ нужно получить пенсионерам, которые хотят обезопасить себя от потери или порчи пенсионного - при получении е-удостоверения прежний, бумажный, вариант не утрачивает свою подлинность и все так же остается действующим. Однако при наличии электронного экземпляра пенсионер не будет бояться, что каким-либо образом испортит важный документ или лишится его - аналог всегда будет под рукой. Новое пенсионное удостоверение в электронном формате начнет отображаться в приложении Дія - так же, как любой другой документ.

Видео дня

Как получить пенсионное удостоверение в Украине онлайн

На сайте ПФУ детально описано, как получить удостоверение пенсионера в 2025 году онлайн. Вам нужно:

зайти на портал ПФУ с помощью электронной подписи, затем - в личный кабинет;

во вкладке "Щодо пенсійного забезпечення" выбрать слева внизу пункт "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";

в выпадающем поле выбрать крайний справа пункт ""Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового оригіналу або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням)";

ознакомиться с правилами и нажать "Продовжити";

заполнить форму онлайн-заявления;

прикрепить отсканированные копии указанных документов, нажать кнопку "Сформувати заяву";

проверить данные, нажать "Підписати та відправити в ПФУ".

Дальнейшую судьбу вашего заявления можно будет посмотреть в личном кабинете в разделе "Мої звернення", где отобразится статус обращения. В случае, когда все сделано правильно, и ПФУ одобрит заявку, новое электронное удостоверение для пенсионеров по возрасту автоматически отобразится в приложении Дія.

Вас также могут заинтересовать новости: