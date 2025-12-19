Российская армия имеет продвижение в Донецкой и Запорожской областях.

Российские войска имеют успех в Запорожской и Донецкой областях. Как сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов.

Согласно данным аналитиков, армия РФ имеет успех вблизи населенных пунктов Дроновка, Никаноровка и Панковка в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState заявили о продвижении российских оккупантов в городе Гуляйполе Запорожской области.

По сообщению Генерального штаба ВСУ самая напряженная ситуация на Покровском направлении, где за минувшие сутки оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. В частности, противник атаковал в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки.

На Константиновском направлении россияне 24 раза шли в атаки на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки и Софиевки.

Что касается Гуляйпольского направления, то Генштаб сообщил о 17 атаках врага на позиции ВСУ в районе Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Купянске заблокированы сотни оккупантов. По словам основателя Добровольческого батальона "Хартия" (сейчас - корпус "Хартия") Всеволода Кожемяка, сейчас в городе идут бои. Он выразил надежду, что враги там будут уничтожены, потому что все логистические пути перерезаны, а "доставка новых бойцов противнику невозможна той массой, как это происходило".

По мнению аналитиков ISW Джессики Собески и Дженни Олмстед, РФ, вероятно, сможет захватить Покровск и окружить Мирноград до конца года. Эксперты отметили, что потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области. Причинами этого является характер войны, а также наличие у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа. Впрочем, как сказали аналитики, падение Покровска позволит РФ высвободить значительные боевые ресурсы.

Также мы писали, что Силы обороны выровняли фронт на Лиманском направлении и улучшили там свое тактическое положение. Кроме того, ликвидировали российский полк, значительное количество оккупантов захватили в плен.

